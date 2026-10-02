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Пожар избухна в ТЕЦ „Брикел“

Пожар избухна в ТЕЦ „Брикел“
Стопкадър, Фейсбук - Калоян Дамянов

Огънят е локализиран

Пожар избухна тази вечер в ТЕЦ „Брикел“ в Гълъбово.

Огънят е локализиран. Няма пострадали и застрашени хора няма, съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов.

Сигналът за инцидента е подаден около 18:45 часа от полицейски патрул, който се намирал в близост до предприятието. Към мястото незабавно са насочени два противопожарни екипа на ТЕЦ-а и още три на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - два от Стара Загора и един от Гълъбово. Екип от Раднево също е бил поставен в готовност при необходимост, предаде НОВА.

По първоначална информация пожарът е засегнал транспортер с две транспортни ленти, по които се подават въглища към централата. Благодарение на намесата на общо пет противопожарни екипа разпространението на пламъците е спряно.

Инцидентът е причинил единствено материални щети. Предприятието се намира в ремонт.

Огнеборците продължават работа на място за окончателното обезопасяване на района. Действията се извършват при засилени мерки за безопасност заради височината, на която се работи, и спецификата на промишления обект.

Следя развитието на ситуацията и съм в постоянна комуникация с отговорните служби. При промяна в обстановката ще информирам своевременно“, заяви областният управител Калоян Дамянов.

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