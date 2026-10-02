Хърватия следи отблизо военното превъоръжаване на Сърбия

Хърватия следи отблизо мащабното военно превъоръжаване на Сърбия, което според хърватския премиер Андрей Пленкович прилича на "шопинг мания". Той подчерта, че Загреб развива собствените си въоръжени сили с цел гарантиране на сигурността и възпиране, предаде ХИНА.

Пленкович коментира темата по време на среща с баварския премиер Маркус Зьодер в Загреб. Изявлението му дойде, след като хърватският министър на отбраната Иван Анушич определи риториката и военното укрепване на Сърбия като все по-агресивни.

"Следим отблизо развитието в Сърбия", каза Пленкович, като добави, че въпросът е бил обсъден и от хърватските съвети по отбрана и национална сигурност.

По думите на хърватския премиер военното подсилване на Сърбия представлява "извънреден процес, почти шопинг мания по целия свят". Според него това поставя въпроса за причините Белград да увеличава военните си способности в подобен мащаб.

Пленкович подчерта, че като член на ЕС и НАТО Хърватия предприема мерки за гарантиране на собствената си сигурност и през последното десетилетие е утроила бюджета си за отбрана.

Той заяви, че развиваните от страната способности "не представляват заплаха за никого", а имат възпираща функция, за да не се повтори агресията от 90-те години.

Хърватският премиер посочи още, че Загреб обсъжда военното укрепване на Сърбия с всички свои партньори, които според него са запознати с развитието на ситуацията.

Темата за сръбското превъоръжаване остава част от разговорите на Хърватия със съюзниците й в ЕС и НАТО, на фона на усилията на Загреб да засили собствените си отбранителни способности.