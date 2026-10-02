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В село Самуилово ще отбележат с камбанен звън полагането на останките на цар Самуил в столицата

В село Самуилово ще отбележат с камбанен звън полагането на останките на цар Самуил в столицата

Цар Самуил като тема неизменно присъства в разговорите на хората в селото

В село Самуилово ще отбележат с камбанен звън полагането на останките на цар Самуил в столицата.

Село Самуилово се намира в област Стара Загора. Кръстено е на цар Самуил и може би е най-старото в България, разказва местният жител Тодор Тодоров.

„Село Самуилово е създадено в 1630 година. Преди това от 1516 до 1518 година на същото място е имало хора. През 1905 година селото се преименува на Самуилово в името на цар Самуил“, каза Атанаска Ганчева.

Иванка Петкова пък споделя, че навремето от тук е минавал римски път и има остатъци от него, предава НОВА.

Цар Самуил като тема неизменно присъства в разговорите на хората в селото. В Самуилово ще отбележат 3-и октомври и връщането на тленните останки на владетеля в България със звън на църковната камбана.

„Църквата ще бие камбаната точно в часа, в който полагат останките на цар Самуил в София и всички хора тук ще запалят свещичка за неговото пристигане в България“, каза Иванка Петкова.

Жителите на Самуилово споделят, че се гордеят със своя произход и с това, че са българи.

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