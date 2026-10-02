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Променят начина, по който ще проверяват машините за гласуване

Променят начина, по който ще проверяват машините за гласуване
МИДТ

Промените отразяват последните изменения в Изборния кодекс

Министърът на иновациите и дигиталната трансформация (МИДТ) Иван Василев, и.д. председател на Българския институт по метрология Паун Илчев и председателят на Управителния съвет на Българския институт за стандартизация Ивелин Буров утвърдиха актуализираната Методика за удостоверяване на съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване с изискванията от Изборния кодекс и изискванията на техническата спецификация, съобщиха от МИДТ.

Промените отразяват последните изменения в Изборния кодекс, свързани с изцяло машинното гласуване и отчитане на резултатите чрез отпечатване на протокола от машините за гласуване. Направените изменения са свързани и с предвидения ремонт на техническите устройства за машинно гласуване в обявената от Централната избирателна комисия обществена поръчка. 

С приетите промени в Изборния кодекс на 30 юли т. г. Народното събрание реши в секции с над 300 избиратели да се гласува само с машини, да отпадне район „Чужбина“, както и да няма ограничения в броя на секциите в страните, извън ЕС. 

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