Полша намалява акциза и ДДС върху горивата

Полското правителство публикува разпоредби за намаляване на акциза и временно понижаване на ДДС върху някои моторни горива. Очаква се мерките да доведат до поевтиняване на бензина с около 1,20 злоти на литър, а на дизеловото гориво с приблизително 1,30 злоти на литър. Това съобщи Полската агенция по печата (ПАП).

Разпоредбите са издадени от министъра на финансите и икономиката и бяха публикувани днес в полския Държавен вестник. Те предвиждат намаляване на ставките на акциза върху определени моторни горива, както и временно понижаване на ставката на ДДС.

Данъчните облекчения ще бъдат в сила от 3 октомври до 31 декември 2026 г.

Мерките са част от програмата "По-ниски цени на горивата", чиято цел е да намали цените на горивата по бензиностанциите.

Полският президент Карол Навроцки съобщи вчера в телевизионно обръщение, че е подписал приетия по предложение на правителството закон за въвеждане на данък върху свръхпечалбите на енергийните компании. Законът трябва да създаде условия за по-нататъшното прилагане на програмата.

Министърът на енергетиката Милош Мотика заяви днес, че очакваният ефект от мерките е цената на бензина да спадне с около 1,20 злоти на литър, а на дизеловото гориво - с приблизително 1,30 злоти.

Той добави, че прогнозните разходи за продължаването на инициативата "По-ниски цени на горивата" ще останат без промяна - 1,6 млрд. злоти (0,4 млрд. евро) месечно.

До края на годината общата стойност на разходите по програмата се очаква да достигне 5 млрд. злоти (1,1 млрд. евро).