Илия Груев: Трябва да покажем, че сме отбор, няма психологически проблем

Илия Груев се надява България да покаже друго лице при гостуването на Исландия в Лигата на нациите. Халфът на Лийдс показа мъжество и игра първите два мача от турнира срещу Люксембург (1:2) и Естония (0:0), въпреки че наскоро се възстанови от тежка контузия и все още не е играл през сезона за своя клуб.

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„Ситуацията не е добра, но утре имаме нов шанс и имаме ясни указания от новия треньорски щаб и се надявам това да се види утре. Последните години нещата не вървят както ние си представяхме. Имахме тук-таме добри резултати в началото на Кръстаич и Илиан Илиев, но не можем да го задържим за по-дълъг период. Трябва да покажем, че сме отбор и да играем по-компактно, за да вземем резултати и да тръгнем напред", заяви Груев преди сблъсъка с исландците.

„Според мен няма психологически проблем, но просто сме на едно ниво, в което не можем да играем на добро ниво през няколко дни. Опитваме се да сме позитивни, защото няма друг път в момента и се надявам вече да се видят резултатите, защото последните години показаха, че сме повече надолу. Човек ако иска да бъде лидер, трябва да се поема отговорност и да се покаже воля и хъс да играеш за България", каза още футболист №1 на България.