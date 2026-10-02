Рибарски преди дебюта си начело на България: Мотивиран съм на 100%

Новият селекционер на България Атанас Рибарски ще дебютира с гостуване на Исландия в Лигата на нациите и заяви, че е мотивиран за работата на 100%. Допреди няколко дни 41-годишният треньор от Стара Загора водеше юношите до 19 години, а сега получава шанс да ръководи мъжкия състав.

Засега той получава доверието на БФС за гостуванията на Исландия (3 октомври) и Люксембург (6 октомври), а след това се очаква да бъде назначен бразилецът Силвиньо. Припомняме, че Александър Димитров хвърли оставка след равенството с Естония (0:0), което последва историческа загуба от Люксембург (1:2).

„По-голяма мотивация от това да си част от националния отбор няма. Ще дам всичко от себе си. Мотивиран съм на 100%. Най-голямото предизвикателство беше да стигнем до играчите за толкова кратко време. Ще видите утре момчета, които се стараят да видят страната си там, където трябва. Не съм бил на такова ниво играч, не съм играл такива мачове, сигурен съм, че момчетата ще се справят утре. Виждам, че футболистите са жадни да се докажат и да се покажат на европейски форум", заяви треньорът.

„Постарахме се да извлечем максимално информация за Исландия и да я представим на играчите. Със сигурност няма да кажа слабите страни на противника. Най-силната им страна е, че доста време отборът на Исландия играе заедно. Имат страхотно израстване, последните 10 години участваха на два големи форума - Евро 2016 и Мондиал 2018, играят директен футбол, добри са в атака", каза Рибарски по отношение на съперника.