Емилиян Георгиев встъпи в длъжност като заместник-кмет по обществено строителство в София

Емилиян Георгиев встъпи в длъжност като заместник-кмет по обществено строителство на Столична община, съобщават от Столична община.

Георгиев поема поста, след като Никола Лютов го напусна.

Георгиев е строителен инженер с професионален път, изграден в проектирането, изграждането и поддръжката на транспортна инфраструктура. Завършил е Университета по архитектура, строителство и геодезия, специалност „Транспортно строителство“, със специализация „Пътно строителство“, и притежава пълна проектантска правоспособност в областта на транспортното строителство. Работил е по обекти, изпълнявани по договорните условия на FIDIC и финансирани чрез различни финансови механизми и инструменти, което включва координация с бенефициенти, управляващи и контролни органи.

Като заместник-кмет Георгиев ще отговаря за координацията на работата по проектите в направление „Обществено строителство“ и за придвижването им през следващите етапи — от подготовката и процедурите до реалното изпълнение. Сред задачите са както продължаването на започналите обекти, така и преминаването към изпълнение на проекти, които вече са подготвени.

Сред обектите, по които работата продължава, са бул. „Копенхаген“, бул. „Мария Луиза“ и проектите за най-мащабната инвестиция във ВиК инфраструктура на София в 21 в. Предстоят и следващи етапи по подготовката и реализацията на ключови инфраструктурни проекти, сред които Източната тангента и бул. „Скобелев“.

Георгиев проведе работна среща с екипа на направлението, на която бяха обсъдени текущите проекти, организацията на работата и приоритетите за следващия период. Познавам голяма част от проектите, процесите и хората в Столична община от работата си досега. Затова за мен тази промяна е преди всичко поемане на по-голяма отговорност и възможност да продължим започнатото с още по-добра координация, заяви Емилиян Георгиев, цитиран в прессъобщението.

Разделяме се със зам.-кмета по строителство Никола Лютов по взаимно съгласие, няма нищо драматично в тази промяна, каза преди дни кметът на София Васил Терзиев.