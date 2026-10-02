Танкер бе поразен от неизвестен снаряд при преминаване през Ормузкия проток

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Танкер е бил поразен от снаряд с неустановен произход, докато е преминавал през Ормузкия проток, съобщи Британската служба за морски търговски операции, цитирана от Ройтерс.
При попадението на борда на плавателния съд е избухнал малък пожар, а електрозахранването е било прекъснато. Екипажът е успял да потуши огъня.
Британската служба за морски търговски операции уточни, че при инцидента няма пострадали. Не са регистрирани и щети за околната среда.
Случаят е поредният подобен инцидент в района. Само ден по-рано Британската служба за морски търговски операции съобщи за друг танкер, станал обект на подобен инцидент в Ормузкия проток.