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Танкер бе поразен от неизвестен снаряд при преминаване през Ормузкия проток

Танкер бе поразен от неизвестен снаряд при преминаване през Ормузкия проток
Снимка: AP/БТА

При инцидента е избухнал малък пожар и е прекъснато електрозахранването, но няма пострадали

Танкер е бил поразен от снаряд с неустановен произход, докато е преминавал през Ормузкия проток, съобщи Британската служба за морски търговски операции, цитирана от Ройтерс.

При попадението на борда на плавателния съд е избухнал малък пожар, а електрозахранването е било прекъснато. Екипажът е успял да потуши огъня.

Британската служба за морски търговски операции уточни, че при инцидента няма пострадали. Не са регистрирани и щети за околната среда.

Случаят е поредният подобен инцидент в района. Само ден по-рано Британската служба за морски търговски операции съобщи за друг танкер, станал обект на подобен инцидент в Ормузкия проток.

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