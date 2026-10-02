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ЦИК определи правилата за гласуване с подвижна избирателна кутия на президентските избори

ЦИК определи правилата за гласуване с подвижна избирателна кутия на президентските избори
БТА

За гласуване с подвижна секция трябва да има подадени заявления от най-малко 10 избиратели с трайни увреждания

Централната избирателна комисия (ЦИК) определи правилата и сроковете подаване на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия на президентските избори на 25 октомври за избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в изборно помещение. Това се съобщава в решение на Комисията. 

Секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия се образуват на територията на всяко населено място, ако до 10 октомври (14 дни преди изборния ден) има подадени заявления от не по-малко от 10 избиратели с трайни увреждания. 

Заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия се подава до кмета на общината, до района, до кметството или до кметския наместник, като е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на Общината или района, посочиха от Комисията. 

При подаване на електронното заявление не се изисква подпис. В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН и постоянният или настоящият адрес. Към заявлението за гласуване с подвижна избирателно кутия се прилага копие от документ от ТЕЛК (НЕЛК) за здравословно състояние на избирателя. 

На територията на всяка община се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК). 

Избирателите с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока до 10 октомври може да го направят, ако увреждането е възникнало или констатирано след срока и заявят това не по-късно от пет дни преди изборния ден и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия, отбелязаха още от Комисията. 

 

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