Ремонтът на Шипка стигна до дипломатическа нота от Русия

Посолството на Русия в България е изпратило нота до Министерството на външните работи във връзка с ремонта на Паметника на свободата на връх Шипка, съобщиха от дипломатическата мисия.

От посолството заявяват, че споделят изразената от части от руската и българската общественост загриженост относно запазването на оригиналния вид на монумента и начина, по който ще бъдат представени събитията от Руско-турската война от 1877-1878 г.

В позицията си дипломатическата мисия посочва, че очаква компетентните български институции да осигурят внимателното възстановяване на паметника и бъдещата експозиция да представя, по формулировката на посолството, "неизкривената истина" за събитията от 1877-1878 г.

От посолството съобщават още, че нотата до българското външно министерство е изпратена на основание член 14 от Договора за приятелски отношения и сътрудничество между България и Русия от 1992 г.

Ремонтът на Паметника на свободата започна на 3 септември, като монументът е затворен за посетители до приключването на дейностите. Предвидени са консервация и реставрация на фасадата и вътрешните пространства, обновяване на инсталациите и изграждане на нова постоянна експозиция "Шипченска епопея".

Директорът на Националния парк-музей "Шипка - Бузлуджа" д-р Чавдар Ангелов вече заяви, че историята на Руско-турската война, отбраната на Шипченския проход и участието на Българското опълчение няма да бъде заличавана или подменяна. По думите му новата експозиция ще бъде допълнена с повече информация, експонати и допълнително съдържание.

Около проекта през последните седмици възникна и политически спор. От "Възраждане" поискаха ремонтните дейности, свързани с настилката, остъкляването и постоянната експозиция, да бъдат спрени до независима експертна проверка и публично представяне на проекта.

Строително-монтажните работи са предвидени за 642 календарни дни, разпределени в подходящите за работа периоди между 1 април и 31 октомври през три последователни години заради условията на върха.