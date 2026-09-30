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Ремонтът на Шипка стигна до дипломатическа нота от Русия

Ремонтът на Шипка стигна до дипломатическа нота от Русия
БТА

От посолството заявяват, че очакват да бъде запазен оригиналният вид на паметника и историческият разказ за събитията от 1877-1878 г.

Посолството на Русия в България е изпратило нота до Министерството на външните работи във връзка с ремонта на Паметника на свободата на връх Шипка, съобщиха от дипломатическата мисия.

От посолството заявяват, че споделят изразената от части от руската и българската общественост загриженост относно запазването на оригиналния вид на монумента и начина, по който ще бъдат представени събитията от Руско-турската война от 1877-1878 г.

В позицията си дипломатическата мисия посочва, че очаква компетентните български институции да осигурят внимателното възстановяване на паметника и бъдещата експозиция да представя, по формулировката на посолството, "неизкривената истина" за събитията от 1877-1878 г.

От посолството съобщават още, че нотата до българското външно министерство е изпратена на основание член 14 от Договора за приятелски отношения и сътрудничество между България и Русия от 1992 г.

Ремонтът на Паметника на свободата започна на 3 септември, като монументът е затворен за посетители до приключването на дейностите. Предвидени са консервация и реставрация на фасадата и вътрешните пространства, обновяване на инсталациите и изграждане на нова постоянна експозиция "Шипченска епопея".

Директорът на Националния парк-музей "Шипка - Бузлуджа" д-р Чавдар Ангелов вече заяви, че историята на Руско-турската война, отбраната на Шипченския проход и участието на Българското опълчение няма да бъде заличавана или подменяна. По думите му новата експозиция ще бъде допълнена с повече информация, експонати и допълнително съдържание. 

Около проекта през последните седмици възникна и политически спор. От "Възраждане" поискаха ремонтните дейности, свързани с настилката, остъкляването и постоянната експозиция, да бъдат спрени до независима експертна проверка и публично представяне на проекта

Строително-монтажните работи са предвидени за 642 календарни дни, разпределени в подходящите за работа периоди между 1 април и 31 октомври през три последователни години заради условията на върха.

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