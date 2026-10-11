В Полша арестуваха мъжа, отправил заплахи към Доналд Туск

Полските служби за сигурност неутрализираха непосредствена заплаха срещу премиера Доналд Туск, след като арестуваха мъж, планирал покушение срещу него. Информацията за успешното задържане бе съобщена от министъра на вътрешните работи Марчин Кервински, като пред АП той уточни, че на този етап няма да бъдат разкривани подробности за самоличността на заловения или за естеството на планирания атентат.

„Мъжът, заплашил с нападение, е задържан“, написа самият Доналд Туск в социалната мрежа Екс. „Благодаря на полицията за бързите и решителни действия“, допълни полският премиер.

Спешната акция се развива в момент, в който Полша се намира в режим на извънредна мобилизация. Страната е разтърсена от вълна от нападения с хладно оръжие в учебни заведения през настоящата седмица, а същевременно растат опасенията от руски хибридни атаки, имащи за цел да подкопаят западната помощ за Киев в конфликта срещу руската инвазия.

По-рано през деня органите на реда обявиха, че разполагат с оперативни данни за потенциален заговор, насочен срещу живота на Туск и на военния министър Владислав Кошиняк-Камиш.

„Приемаме този въпрос изключително сериозно“, декларира Яцек Добжински, говорител на министъра, координиращ полските разузнавателни служби. Той алармира, че според анализа на експертите има реален риск заплахите да бъдат реализирани.

Добжински направи своя коментар веднага след спешно неделно заседание между службите за сигурност, полицията и представители на вътрешното министерство. Говорителят уточни, че първоначалният сигнал за опасността е засечен от Службата за държавна охрана, която незабавно е сезирала полицията. Въпреки че отказа да разкрие детайли по разследването, той отбеляза, че броят на заплахите срещу властта бележи постоянен ръст всеки месец.

Според говорителя на правителството Адам Шлапка, министър-председателят е бил информиран за надвисналата опасност рано тази сутрин. Шлапка призна пред местните медии, че макар подобни сигнали да не са прецедент, конкретният случай е изключително тревожен. Напрежението в Полша се засилва и от факта, че само за четири дни бяха регистрирани три училищни нападения, при които един човек загуби живота си, а редица граждани, включително малолетни, бяха ранени.