В Украйна трябва да има мир, но не мир на всяка цена. Това заяви категорично премиерът на Латвия Андрис Кулбергс пред Евронюз.

В началото на инфарктен Европейски съвет, който вече започна в Брюксел, Кулбергс подчерта дебело, че няма как да има НАТО без Украйна. Премиерът на Латвия е известен с твърдата си позиция по отношение на войната в Украйна и линията против Владимир Путин.

"Киев трябва да се присъедини към НАТО, няма никой по-подготвен от Украйна. Четири пъти по-малки са като територия и все още се държат и се отбраняват. Въпреки недостига на ресурси доказаха, че са най-добрите в света", заяви министър-председателят.

Попитан за ролята на САЩ и президента Тръмп като медиатор между Русия и Украйна, Кулбергс припомни резултата от междинните избори в страната и загубата за Републиканците, като подчерта, че САЩ са страна, която няма такива познания относно Русия в исторически план.

"Работил съм в Русия 13 години. Знам как мислят, как правят бизнес. Трябва да разбираш и начина, по който мислят, а той е да се преструват, докато упеят"