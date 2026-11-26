Обилният снеговалеж, който обхвана Словения през нощта срещу четвъртък, предизвика сериозни проблеми по пътищата в страната. Движението е затруднено на редица магистрални участъци заради катастрофи, заледявания и тежкотоварни автомобили, които не успяват да продължат пътя си.

Магистралата между Унец и Равбаркоманда в посока Копер е напълно затворена заради подхлъзнали се камиони. Полицията ограничава движението на тежкотоварните автомобили в засегнатия район. Затворен е и пътят между Словен Градец и Дравоград при Шентянж.

Сериозни затруднения има и по магистралата „Доленьска“ в районите на Вишня Гора и Грошупле, както и при кръстовището Бич и участъка между отбивката Старине и Ново Место.

Проблеми са регистрирани и по магистралата „Щайерска“ между Луковица и Благовица, преди тунела Лочица и при изхода Снеберие. Задръствания има и по магистралата „Помурие“.

Снегът е натрупал и в по-ниските части на страната, а на планинските проходи автомобилите трябва задължително да бъдат оборудвани с вериги за сняг.

От пътните служби призовават шофьорите да не тръгват без необходимото зимно оборудване, да проверяват актуалната пътна обстановка и да предвидят повече време за пътуване заради очакваните забавяния.

Ситуацията остава усложнена заради зимните условия, а водачите на тежкотоварни автомобили трябва да бъдат особено внимателни по заснежените и хлъзгави участъци.