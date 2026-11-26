Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви днес, че основната му цел на срещата на върха на ЕС е да доближи държавите членки до споразумение за следващия бюджет на блока, на фона на възобновените възражения от страна на редица лидери срещу предложенията му, предава Ройтерс.

„Моята цел е да доближа нашите лидери до сделка“, каза Коща пред журналисти преди началото на форума в Брюксел. „Нуждаем се от дългосрочен бюджет, способен да финансира основните ни приоритети“, подчерта той.

Премиерът на Нидерландия Роб Йетен обаче отново изрази недоволството на нетните платци в европейската хазна, като заяви, че страната му не е готова да приеме предложенията в сегашния им вид.

„Бюджетът трябва да бъде модернизиран и намален, ако искаме да постигнем споразумение“, категоричен бе Йетен преди срещата. „Сега ред е на Коща да излезе с по-добро предложение“, допълни нидерландският министър-председател.

Както Таралеж писа по-рано днес, лидерите на Европейския съюз ще влязат в остър сблъсък заради проектобюджета на блока за периода 2028–2034 г., който възлиза на близо 1,6 трилиона евро. Целта на срещата е да се намалят различията между държавите членки в опит да се постигне финално споразумение през декември, съобщават дипломатически източници.

Очаква се правителствата да заявят твърдо позициите си по ключови въпроси, включително финансовата подкрепа за Украйна на фона на продължаващата вече четири години и половина война с Русия. 27-те страни членки се надяват днешните разговори да проправят път на председателя на Европейския съвет Антонио Коща да представи ново предложение през следващите седмици, което да бъде прието на срещата на върха на 17 и 18 декември.

„Очаквам лидерите да крещят, да се оплакват и да покажат, че са готови за битка. Първо имат нужда от това – от срив и „кръв по стените“, преди да стигнат до споразумение“, коментира дипломат преди срещата пред Ройтерс.