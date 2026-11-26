„С шамари бюджет не се оправя. С прехвърляне на вина също".

Това написа във Фейсбук Ивайло Мирчев от „Демократична България“ по повод оценката на Европейската комисия за състоянието на публичните финанси на България.

Мирчев критикува управляващите и президента Румен Радев за опитите отговорността за бюджетното отклонение да бъде прехвърлена към предишни кабинети. По думите му на 10 юли Съветът на ЕС е поставил изискване ръстът на нетните бюджетни разходи за 2026 г. да не надхвърля 4,2%, като е дал срок до 15 октомври за предприемане и представяне на необходимите мерки.

„Кабинетът имаше месеци да коригира бюджетната траектория“, посочва Мирчев.

Той акцентира и върху факта, че именно настоящото правителство е изпратило на 15 октомври в Брюксел бюджетния план за 2027 г. и информация за предприетите мерки. Според него оценката на ЕК е направена и въз основа на тези документи.

„Какъв е резултатът? 10,7% очакван ръст на нетните разходи вместо 4,2%. Отклонение от 2,3% от БВП дори след отчитане на допустимите изключения за отбрана“, пише депутатът.

Той посочва още, че през пролетта Европейската комисия е прогнозирала дефицит за 2026 г. от 4,1%, докато в актуалната оценка прогнозата вече е 5%. Мирчев критикува и определението на Радев за решението на европейските институции като „звучен шамар“ за предишните управляващи.

„Когато управляваш от половин година, знаеш какви са изискванията, имаш срок да действаш и сам докладваш данните, не можеш да прехвърлиш отговорността назад във времето“, заявява той.

Според Мирчев и бюджетът за 2027 г. не решава напълно проблема. Той твърди, че според оценката на ЕК планът компенсира само част от натрупаното отклонение, като превишението на разходите за двете години остава 2,5 млрд. евро преди отчитането на изключенията за отбрана.

От „Демократична България“ вече са предложили пакет от мерки, с които според Мирчев дефицитът може да бъде сведен до 2,81%.

Сред предложенията са:

- намаляване на разходите по централния бюджет с 800 млн. евро;

- оптимизиране на субсидиите със 100 млн. евро;

- увеличаване на данъчните приходи чрез подобряване на събираемостта с 500 млн. евро;

- допълнителни мерки за ограничаване на разходите и стабилизиране на публичните финанси.

„Бюджетът не се управлява с политически заклинания и състоянието на държавните финанси не може да бъде замаскирано с „шамари“.

В края на публикацията си той прави паралел с 2023 г., като посочва, че служебният кабинет на Гълъб Донев е прогнозирал 6,1% дефицит, а след идването на кабинета „Денков“ дефицитът за годината е сведен до 2%.