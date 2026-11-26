Европейските правителства водят разговори за възможността изтребители F-16 Fighting Falcon от състава на Националната гвардия на САЩ да бъдат прехвърлени на Украйна. Това съобщи министърът на отбраната на Нидерландия Дерк Босвийк, цитиран от агенция ADN.

Идеята цели да отвори нов канал за доставка на американски бойни самолети за Киев, тъй като собствените резерви на европейските държави от машини, подходящи за дарение, са на изчерпване.

Допълнителните F-16 са критично важни за украинската армия в противодействието срещу новите руски дронове с реактивни двигатели, които представляват сериозно изпитание за противовъздушната отбрана на страната. Към момента Босвийк не се ангажира с конкретни бройки, нито посочи кои американски подразделения биха могли да отделят самолети. От Вашингтон все още няма официално потвърждение или разрешение за подобна сделка, уточнява „Фокус“.

На срещата на Контактната група по отбраната на Украйна в Берлин президентът Володимир Зеленски поиска още 40 изтребителя F-16, но засега това остава само заявена нужда, а не договорена доставка.

От 2024 г. насам редица европейски съюзници вече предоставиха машини от този тип на Киев. Нидерландия дари 24 самолета, Дания предостави 19 броя, а Норвегия прехвърли шест изтребителя, като четири от тях преминаха през основен ремонт преди включването им в бойни мисии. Белгия също пое ангажимент за 10 самолета на фона на превъоръжаването си с по-модерните F-35.