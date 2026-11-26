51-годишен мъж е задържан след скандал в хотел във Велико Търново и нападение над двама полицейски служители, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Инцидентът е станал през нощта, след като служител на хотела подал сигнал, че клиент се държи грубо и арогантно с персонала.

По информация на полицията мъжът продължил с агресивното си поведение и след пристигането на униформените.

Той отказал да изпълни разпорежданията на служителите и оказал съпротива при задържането. При действията е наранил единия полицай, а при последвалото му съпровождане е успял да нарани и втория служител . През цялото време мъжът отправял обиди и заплахи към полицаите.

Той е задържан, а по случая е започнало разследване. Предстои да бъдат изяснени всички обстоятелства около инцидента и да се прецени отговорността на 51-годишния мъж.