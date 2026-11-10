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Повдигнаха обвинения на двамата младежи за нападението над медици в Троян

Повдигнаха обвинения на двамата младежи за нападението над медици в Троян
pixabay

19-годишният е с мярка „подписка“, а непълнолетният е поставен под надзора на инспектор от детска педагогическа стая

Двама младежи са привлечени към наказателна отговорност за нападението над медици във Филиала за спешна медицинска помощ в Троян, съобщиха от прокуратурата.

Обвиненията са повдигнати на 19-годишен младеж и 17-годишен непълнолетен за действията им от 4 ноември. Според разследването те са отправяли заплахи и ругатни, замахвали са с нож и са нанасяли удари с ръце на парамедик и служител от Филиала за спешна медицинска помощ.

По случая са извършени редица следствени действия, сред които огледи и разпити на свидетели. За установяване на вида и степента на причинените телесни увреждания са назначени съдебномедицински експертизи.

Разследването е установило, че двамата обвиняеми са отишли във Филиала за спешна медицинска помощ, за да придружат свой познат. Недоволството им от отношението към тях обаче прераснало в саморазправа с шофьор на линейка и парамедик, към които отправили обиди и заплахи с нож.

На 19-годишния обвиняем е наложена мярка за неотклонение „подписка“, докато непълнолетният е поставен под надзора на инспектор от детска педагогическа стая.

За извършеното престъпление законът предвижда до 2 години лишаване от свобода или пробация, както и обществено порицание.

Разследването продължава под надзора на прокуратурата.

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