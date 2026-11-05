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Двама младежи нападнаха медици от Спешната помощ в Троян

Двама младежи нападнаха медици от Спешната помощ в Троян
БТА

19-годишен мъж от Троян и 17-годишен младеж от село Бъркач придружавали пострадал човек, когато проявили агресия към двама от служителите на спешния център

Двама младежи са задържани след агресивна проява срещу служители на Спешната помощ в Троян, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал в първите часове на 4 ноември във Филиала за спешна медицинска помощ в града.

19-годишен мъж от Троян и 17-годишен младеж от село Бъркач придружавали пострадал човек, когато проявили агресия към двама от служителите на спешния център. На място незабавно е изпратен полицейски патрул.

След изясняване на първоначалните обстоятелства униформените установили самоличността на двамата и ги задържали.

По случая е започнато разследване за хулиганство, като са назначени и експертизи.

Разследването продължава под ръководството на Районната прокуратура в Ловеч.

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