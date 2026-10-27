Нападнаха полицаи с камъни и цигли в Кочериново след забележка за силна музика

Трима мъже са обвинени за нападение над полицейски служители в Кочериново, при което униформените били замеряни с камъни и цигли, а един от тях бил ударен с твърд предмет. При инцидента е повреден и служебен автомобил, съобщиха от прокуратурата.

До случилото се се стигнало на 26 октомври около 01:15 ч., когато служители на Районното управление в Рила посетили имот в Кочериново след сигнал за силна музика и нарушаване на нощната тишина.

След като служителите на реда разпоредили музиката да бъде спряна, няколко души започнали да ги замерят с камъни и цигли.

По данни на разследващите 29-годишен мъж обиждал и заплашвал служителите на реда, като държал метална тръба. Той нанесъл и удари с метален стол по полицейския автомобил, при което счупил няколко от стъклата му.

Друг участник в нападението - 48-годишен мъж, ударил полицай с твърд предмет и отправил заплахи към него.

Третият обвиняем е на 21 години. Според разследването той преследвал полицаите и ги замерял с камъни.

Районната прокуратура в Кюстендил е привлякла тримата мъже към наказателна отговорност за хулиганство, съпроводено със съпротива срещу органи на властта при изпълнение на служебните им задължения.

За 29-годишния обвиняем прокуратурата предстои да поиска от съда най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“. Мъжът вече е осъждан за хулиганство през 2021 г.

Действията по разследването продължават под ръководството на Районната прокуратура в Кюстендил.