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Откраднаха 600 литра дизел и акумулатор от станция на мобилен оператор край Търговище

Откраднаха 600 литра дизел и акумулатор от станция на мобилен оператор край Търговище
БТА

Посегателството е извършено в местността Коджакус за периода от 17 юли до 26 октомври

600 литра дизелово гориво и акумулатор са откраднати от станция на мобилен оператор в местността Коджакус край Търговище.

По данни на Областната дирекция на МВР посегателството обхваща периода от 17 юли до обяд на 26 октомври, а откраднатите вещи са собственост на фирма.

Работата по случая продължава в рамките на досъдебно производство, образувано по чл. 195, ал. 1, т. 3 от Наказателния кодекс.

Подобни посегателства с дизелово гориво бяха регистрирани през октомври и в Белоградчик и Полски Тръмбеш. Там от резервоари са източени съответно около 500 и 300 литра. При друг случай в района на село Белотинци, община Монтана, чуждестранен шофьор на тир е бил пребит, след като опитал да попречи на кражба на гориво от резервоарите на камиона си.

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