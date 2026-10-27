Откраднаха 600 литра дизел и акумулатор от станция на мобилен оператор край Търговище

600 литра дизелово гориво и акумулатор са откраднати от станция на мобилен оператор в местността Коджакус край Търговище.

По данни на Областната дирекция на МВР посегателството обхваща периода от 17 юли до обяд на 26 октомври, а откраднатите вещи са собственост на фирма.

Работата по случая продължава в рамките на досъдебно производство, образувано по чл. 195, ал. 1, т. 3 от Наказателния кодекс.

Подобни посегателства с дизелово гориво бяха регистрирани през октомври и в Белоградчик и Полски Тръмбеш. Там от резервоари са източени съответно около 500 и 300 литра. При друг случай в района на село Белотинци, община Монтана, чуждестранен шофьор на тир е бил пребит, след като опитал да попречи на кражба на гориво от резервоарите на камиона си.