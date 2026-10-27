Повдигнаха обвинение на шофьора, предизвикал катастрофата с четирима загинали край Плевен

Разследването на тежката катастрофа с четири жертви край Плевен, станала на 8 октомври на пътя между Плевен и село Ясен, продължава активно, съобщиха от прокуратурата. По досъдебното производство е привлечен като обвиняем 20-годишният водач на автомобила.

20-годишният обвиняем е привлечен към наказателна отговорност непосредствено след изписването му от лечебното заведение, където е бил на продължително лечение заради травми, получени при катастрофата.

Обвинението е, че при управление на автомобила 20-годишният мъж е нарушил правилата за движение по пътищата, като е шофирал с несъобразена скорост, в резултат на което колата е напуснала пътното платно и е навлязла в насрещното движение.

Произшествието е квалифицирано като особено тежко. За него законът предвижда от 15 до 20 години лишаване от свобода. Заради високата обществена опасност на деянието и тежестта на възможното наказание прокуратурата смята, че има реален риск обвиняемият да се укрие. Той е задържан за 72 часа, за да бъде осигурено явяването му пред съда.

Предстои да бъде внесено искане за постоянен арест на обвиняемия. Назначените по досъдебното производство съдебномедицински, автотехнически и други експертизи все още се изготвят, като работата по тях продължава интензивно. На този етап обвинението се основава на събраните до момента доказателства.

Разследването продължава под прокурорски надзор, като целта е да бъдат изяснени всички факти и обстоятелства по случая.