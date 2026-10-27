В администрацията на президента на САЩ нараства признанието, че сътрудничеството с Русия е важно за националните интереси на САЩ, заяви пред вестник Le Monde специалният президентски пратеник по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави и главен изпълнителен директор на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ) Кирил Дмитриев, коментирайки неотдавнашното посещение на специалния пратеник на САЩ Стив Уитков в Русия, предаде ТАСС.

"Преди тази среща в Москва вече бяхме прекарали значително време във Вашингтон, водейки дискусии с Министерството на финансите, Министерството на енергетиката и други правителствени агенции. Администрацията на Тръмп все повече признава, че сътрудничеството с Русия е жизненоважно за националните интереси на Съединените щати", каза той.

Уитков и зетят на Тръмп, Джаред Къшнър, играят "решаваща роля в търсенето на реалистични компромиси", добави Дмитриев.

Нов кръг от тристранни преговори с участието на Русия, САЩ и Украйна може да се проведе в Абу Даби, заяви по-рано помощникът на Кремъл Юрий Ушаков.