Саудитска Арабия е поискала турска военна база на територията си

Саудитска Арабия е поискала от Турция да установи военно присъствие на нейния територия по модела на разполагането на турски сили в Катар, предава Turkey Today. Целта на инициативата е възпиране на потенциални нападения, съобщават турски източници от сферата на сигурността.

Според информацията Рияд разглежда присъствието на турски войски като ключова гаранция за своята сигурност. Източниците обаче изрично подчертават, че евентуална подобна мисия ще изисква одобрение от парламента в Анкара и ще има единствено отбранителен и възпиращ характер. Отправеното искане по никакъв начин не предвижда участие на турски военнослужещи в операции срещу йеменските бунтовници хути.

„Моделът, който Саудитска Арабия предлага, на практика повтаря военното присъствие, което Турция вече реализира в Катар“, обясняват запознати. Те допълват, че откакто Анкара е разположила свои сили в Катар, емирството не е било обект на нито една атака, и Рияд се стреми да изгради аналогичен механизъм за сигурност.

Саудитското предложение е обвързано с принципа за колективна отбрана, залегнал в т.нар. Пакт от Мека между Турция, Саудитска Арабия и Пакистан. Споразумението все още не е влязло в сила, тъй като за реализирането му е необходимо турският Меджлис да гласува разрешителна мандатна виза. „Ако парламентът даде зелена светлина и турските части бъдат разположени в Саудитска Арабия, тяхната роля ще бъде чисто стратегическа и възпираща“, категорични са източниците.

В изявленията се изключва категорично възможността турската армия да се включи в бойни действия срещу хутите. Искането за военно присъствие не трябва да се тълкува като покана за участие на бойното поле. Турските войници няма да предприемат оперативни действия и няма да влизат в преки сблъсъци. В съответствие с този подход се очаква локациите за разполагане на контингента да бъдат внимателно подбрани извън високорисковите зони, каквато е например границата с Йемен.