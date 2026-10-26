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Турция, Саудитска Арабия, Пакистан и Иран засилват сътрудничеството си

Турция, Саудитска Арабия, Пакистан и Иран засилват сътрудничеството си
АП/БТА

Според съвместно изявление, разпространено след срещата, четирите държави потвърждават ангажимента си за поддържане на диалога

Турция, Саудитска Арабия, Пакистан и Иран се споразумяха днес да продължат разговорите, насочени към укрепване на регионалното сътрудничество, включително по въпросите на мира и сигурността. Това се случи след четиристранна среща в Техеран, предава Turkey Today.

Според съвместно изявление, разпространено след срещата, четирите държави потвърждават ангажимента си за поддържане на диалога и разширяване на сътрудничеството по регионални проблеми.

Срещата, събрала на едно място членовете на пакта за отбрана от Мека, беше организирана под домакинството на Мохсен Резаи, генерален секретар на Върховния съвет за национална сигурност на Иран.

Турция беше представена от ръководителя на Националната разузнавателна организация (МИТ) Ибрахим Калън, Саудитска Арабия – от министъра на отбраната принц Халид бин Салман, а Пакистан – от началника на армията Асим Мунир.

Иранският президент Масуд Пезешкиан и министърът на външните работи Абас Аракчи също се включиха в разговорите, които бяха фокусирани върху предизвикателствата пред регионалната сигурност, действията на Израел в региона и последните събития в Палестина и Ливан.

По време на срещата Пезешкиан изрази готовността на Техеран за задълбочаване на регионалното сътрудничество и разрешаване на разногласията между държавите, предава официалната иранска информационна агенция ИРНА.

„Ислямска република Иран, с твърдо убеждение и сериозна решимост, е готова да предприеме стъпки към задълбочаване на регионалното сътрудничество, разрешаване на различията и използване на общите възможности на ислямските страни“, заяви Пезешкиан.

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