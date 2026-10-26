Локомотив Пловдив и Славия не се победиха на „Лаута“

Локомотив Пловдив и Славия завършиха 0:0 на стадион „Локомотив“ в двубой от 12-ия кръг на Първа лига. Домакините доиграха последните 20 минути с десет души, но „белите“ не успяха да се възползват от численото си превъзходство.

Първата добра възможност се откри пред Локомотив още в четвъртата минута. Тодор Павлов комбинира с Парвиз Умарбаев, който направи двойно подаване с Адриан Кова и стреля от малък ъгъл. Иван Андонов спаси, а при добавката Юлиан Илиев прати топката високо над вратата.

Ратко Достанич беше принуден да извърши ранна смяна. В 13-ата минута контузеният Кристиян Стоянов напусна терена, а на негово място влезе Георги Шопов.

Именно резервата пропусна добра възможност седем минути по-късно. Умаро Балде премина между двама противници и намери Йоан Борносузов, който изчака включването на Шопов. Халфът стреля с левия крак от наказателното поле, но топката премина покрай вратата.

До почивката Умарбаев на два пъти опита да изненада Андонов от статични положения. В 27-ата минута капитанът на Локомотив стреля опасно от сериозна дистанция, а десет минути по-късно изпълни пряк свободен удар от малък ъгъл. И двата му опита преминаха над напречната греда.

След почивката чистите положения отново бяха малко. В 62-ата минута Жуниор Бурбан отне топката от Диего Фераресо, но последвалият му удар не намери целта.

Ключовият момент настъпи в 70-ата минута, когато Ивайло Иванов извърши нарушение срещу Роберто Райчев и получи втори жълт картон. Локомотив остана с десет души, но Славия не успя да стигне до победно попадение.

Три минути след изгонването Емил Стоев стреля от далечна дистанция, но топката попадна право в ръцете на Боян Милосавлевич. До последния сигнал резултатът остана непроменен и двата отбора поделиха точките.