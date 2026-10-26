Здравният министър поиска проверка на обстоятелствата за починалото дете в "Пирогов"

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова е разпоредила проверка на всички обстоятелства заради случай на починало 10-годишно дете в Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н. И. Пирогов". Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването. Проверката ще се извършва паралелно с разследването на прокуратурата.

На 24 октомври 2026 г., в 12:30 ч., 10-годишно момче е донесено от баща си на ръце във Филиала за спешна медицинска помощ в Етрополе след падане от трактор, обясниха от министерството. При постъпването детето е било в съзнание и контактно, с оплаквания от болки в гърба и корема. След извършените медицински прегледи, консултация със специалист и оказана спешна медицинска помощ състоянието му е стабилизирано.

В 12:53 ч. детето е транспортирано в стабилно състояние с линейка към "Пирогов", придружено от дежурния лекар и майка си. Линейката пристига в лечебното заведение в 13:55 ч., където детето е регистрирано и насочено към кабинет по ортопедия и травматология.

По-рано днес от болницата посочиха, че са предприети всички допустими от съвременната медицина мерки в опит за спасяване на живота на дете след диагностицирани в "Пирогов" тежки травми, несъвместими с живота.