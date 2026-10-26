Арестуваха в Германия издирваните за палежа на антените на „Старлинк“ край София

Двамата мъже, издирвани за палежа на антените на сателитната мрежа "Старлинк" близо до София, са били задържани в германския град Дуисбург, съобщи БНР.

Европейските заповеди за арест на двамата заподозрени, които са родени в Германия, но са с неетнически германски произход, са предадени на тамошните правоохранителни органи от българските им колеги. Очаква се процедурата по екстрадицията им у нас да приключи скоро.

Самият умишлен палеж беше извършен през нощта на 9 срещу 10 октомври в обект (телепорт "Плана"), намиращ се южно от столицата ни. Разследването разкри, че извършителите са действали по перфектно разчетен график, като са влезли в страната в същия ден и са я напуснали броени часове след атаката, при която бяха унищожени и сериозно засегнати общо 11 от наличните 18 високочестотни антени.

Когато инцидентът стана публично известен след изявление на депутата Ивайло Мирчев, случаят предизвика остри политически реакции и коментари от българските институции.

Премиерът Румен Радев изрично отказа да предостави подробности пред Народното събрание, като призова за малко търпение, докато тече разследването, и дори поиска от председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) да не разкрива оперативна информация пред народните представители.

От своя страна шефът на ДАНС Пламен Тончев обясни, че обектът е бил в процес на разширяване, поради което част от оградата му е била временно отстранена, което е улеснило проникването на нападателите.

Междувременно представители на „Демократична България“ настояха за извънредно заседание на парламента по темата и разкритикуваха МВР и службите за сигурност, че са се опитали да скрият инцидента от обществеността в продължение на три дни.

Спецификата на атаката накара разследващите да разгледат случая и като възможен умишлен саботаж, тъй като сходни диверсии срещу наземната инфраструктура на SpaceX бяха отчетени малко по-рано в Полша и Литва.