Иззеха цигари без бандерол за близо 2 млн. евро на магистрала „Струма“

480 000 кутии цигари без български акцизен бандерол са иззети след проверка на камион на автомагистрала „Струма“ край село Марикостиново, община Петрич.

Стойността на задържаните цигари е 1 838 400 евро.

Проверката е извършена около полунощ на 23 октомври от служители на Агенция „Митници“. Камионът с българска регистрация пътувал от Гърция към България.

Според представените от шофьора документи товарът бил от домакински стоки. При рентгеновото сканиране и последвалата щателна проверка обаче митническите служители установили, че всичките 32 палета са натоварени с цигари от известна търговска марка без български акцизен бандерол, предава НОВА.

59-годишният шофьор е привлечен като обвиняем за държане на голямо количество акцизни стоки без необходимия бандерол.

Разследването се провежда под надзора на Районната прокуратура в Благоевград.