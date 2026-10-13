Откриха 129 000 къса контрабандни цигари в камион на "Капитан Андреево"
Цигарите са открити в товар с плодове и зеленчуци
Близо 129 хиляди къса контрабандни цигари са открити в товарен автомобил, превозващ плодове и зеленчуци от Турция за Австрия през България, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Митници“ в Свиленград.
Тютюневите изделия са установени при проверка на митническия пункт „Капитан Андреево“ на 9 октомври.
Количеството е разкрито във влекач с полуремарке с турска регистрация.
Водачът, турски гражданин, представил документи за превозваната стока. Въпреки това, е приложен методът "анализ на риска" и камионът е бил отклонен за щателна проверка, уточниха от пресцентъра.
При сканирането на превозното средство с рентген са били отбелязани зони с подозрителна плътност в шкафовете на полуремаркето.
Последвалата проверка на посочените места е потвърдила съмненията за нерегламентиран товар и митническите служители са открили 128 800 къса цигари, разпределени в 6440 кутии, всички с турски акцизен бандерол.
Тютюневите изделия и превозното средство са задържани.
На шофьора е съставен акт по Закона за митниците за пренасяне на акцизни стоки през държавната граница без знанието и разрешението на митническите органи.