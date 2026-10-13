Откриха 129 000 къса контрабандни цигари в камион на "Капитан Андреево"

Близо 129 хиляди къса контрабандни цигари са открити в товарен автомобил, превозващ плодове и зеленчуци от Турция за Австрия през България, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Митници“ в Свиленград.

Тютюневите изделия са установени при проверка на митническия пункт „Капитан Андреево“ на 9 октомври.

Водачът, турски гражданин, представил документи за превозваната стока. Въпреки това, е приложен методът "анализ на риска" и камионът е бил отклонен за щателна проверка, уточниха от пресцентъра.

Количеството е разкрито във влекач с полуремарке с турска регистрация.

При сканирането на превозното средство с рентген са били отбелязани зони с подозрителна плътност в шкафовете на полуремаркето.

Последвалата проверка на посочените места е потвърдила съмненията за нерегламентиран товар и митническите служители са открили 128 800 къса цигари, разпределени в 6440 кутии, всички с турски акцизен бандерол.