Безпрецедентна акция у нас: Задържаха близо 25 милиона цигари

Близо 25 милиона къса цигари на ориентировъчна стойност около 5 милиона евро са задържани в рамките на денонощие при специализирана операция "Прометей“, насочена срещу незаконния трафик на акцизни стоки през българските граници. Това съобщи заместник-директорът на Агенция "Митници“ Стефан Бакалов на брифинг днес.

Цигарите са открити в четири товарни автомобила – два на граничен преход "Кулата“ и два на ГКПП "Лесово“. По думите на Бакалов задържаното количество е безпрецедентно за България в рамките на операция с такава продължителност.

В действията са участвали служители на различни звена на Агенция "Митници“, включително екипи за митническо разузнаване и разследване, борба с наркотрафика и рентгенов контрол. Образувани са четири досъдебни производства под прокурорски надзор.

При една от проверките на "Кулата“ митническите служители спрели камион с полска регистрация, управляван от полски гражданин, който пристигал от Гърция. Според представените документи автомобилът превозвал вертикални емайлирани печки.

При проверката обаче инспекторите установили, че в кашоните, обозначени като опаковки на печки, били поставени метални кутии, пълни с цигари.

Открити са общо 8 999 160 къса, или 449 958 кутии, от три различни марки. Част от тях били без бандерол, а други носели обозначение "Duty Free“. Ориентировъчната стойност на задържаната стока е 1 789 852,80 евро.

Шофьорът, който до момента не е осъждан, е привлечен като обвиняем за държане на акцизни стоки без изискуемия по закон бандерол в големи количества. Първоначално е задържан за срок до 72 часа, след което съдът е постановил мярка за неотклонение "задържане под стража“.

Това съобщи административният ръководител на Районната прокуратура в Благоевград Елица Калпачка.

При втора проверка на "Кулата“ също е установено значително количество цигари. По този случай продължават процесуално-следствените действия, като прокуратурата засега не предоставя допълнителни подробности, за да не бъде възпрепятствано разследването.

На ГКПП "Лесово“ митничарите са задържали общо 6 028 000 къса цигари, или 301 400 кутии, при две отделни проверки на камиони с турска регистрация, превозващи товари от Турция към Румъния. Стойността на откритите тютюневи изделия надхвърля 1,2 милиона евро.

Първият товарен автомобил бил управляван от турски гражданин, който декларирал превоз на пластмасови кутии за електрически табла, алуминиеви и технически изделия.

При проверка с рентгенова апаратура митническите служители забелязали участъци с необичайна плътност. Последвал физически оглед, при който във вътрешността на палетите с декларираната стока били открити 2 850 000 къса цигари, разпределени в 142 500 кутии.

Вторият камион също пътувал от Турция към Румъния, като по документи превозвал аксесоари за баня.

И при него рентгеновият контрол показал съмнителни зони. При последвалата проверка инспекторите намерили 3 178 000 къса цигари, укрити в палети със сифони за мивки.

По двата случая на "Лесово“ са образувани отделни досъдебни производства, които се водят от разследващи митнически инспектори под надзора на прокуратурата в Ямбол.

На брифинга стана ясно, че операция "Прометей“ е била предварително подготвена въз основа на аналитична и разузнавателна информация. Чрез нея са изготвени рискови профили на товарни автомобили, които биха могли да бъдат използвани за незаконен превоз на акцизни стоки.

Разследващите са установили и сходства между използваните методи за трафик на цигари и практики, характерни за организирания наркотрафик.

Според Елица Калпачка схемата разчита на едновременното преминаване на повече от един товарен автомобил. По този начин, ако единият бъде задържан при проверка, другият може да продължи маршрута си и да осигури реализирането на поне част от очакваната печалба.

По думите ѝ използването на подобен подход при незаконния трафик на цигари е новост за разследващите.

Работата по четирите досъдебни производства продължава, като се проверяват различни версии за организацията на превозите и евентуалните връзки между отделните случаи.