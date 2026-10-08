Цигари за почти 1,8 млн. евро откриха в камион на "Кулата"
Митничарите открили 449 958 кутии без български бандерол, а полският водач е задържан за 72 часа
Близо 9 милиона къса цигари без български акцизен бандерол са задържани при митническа проверка на ГКПП "Кулата". Тютюневите изделия са открити в товарна композиция, влизаща в България от Гърция.
Проверката е извършена на 6 октомври, когато митническите служители спрели превозно средство с полски регистрационни номера след селекция по метода "анализ на риска".
При инспекцията били открити метални кутии, пълни с цигари от три различни марки. Всички тютюневи изделия били без необходимия български акцизен бандерол.
Общото количество възлиза на 449 958 кутии, или 8 999 160 къса цигари. По официални данни стойността на задържаната стока е 1 789 852,80 евро.
По случая е образувано досъдебно производство под ръководството и надзора на Районната прокуратура в Благоевград, Териториално отделение - Петрич.
Шофьорът на товарната композиция, който е полски гражданин, е привлечен като обвиняем и задържан за срок до 72 часа. Прокуратурата предстои да внесе искане в съда за налагане на мярка за неотклонение "задържане под стража".
Допълнителни подробности за случая се очакват на 9 октомври, когато представители на Агенция "Митници" и Районната прокуратура в Благоевград ще дадат съвместен брифинг в Митническо бюро "Кулата".
Часът на брифинга ще бъде обявен допълнително.