България ще подкрепи предложения нов европейски заем за Украйна на стойност 45 млрд. евро, но ще участва единствено в частта, предназначена за невоенна помощ, заяви в четвъртък министър-председателят Румен Радев, предава Ройтерс.

Миналата седмица председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви, че пакетът ще бъде разделен на два компонента – до 25 млрд. евро за военна подкрепа и до 20 млрд. евро за бюджетна и гражданска помощ. Целта на това разделение е да бъдат привлечени държавите членки, които се противопоставят на доставките на оръжие за Киев.

„България ще се включи в заема от 20 милиарда за невоенна подкрепа за Украйна“, заяви Радев пред журналисти при пристигането си на срещата на върха на ЕС в Брюксел. „Имаме огромна историческа диаспора от българи, живеещи в Украйна, и нашето желание е да съсредоточим подкрепата си именно в този район. Ще дадем своя принос, но никакви пари от България за оръжия“, подчерта премиерът.

Допълнителното финансиране от 45 млрд. евро е предвидено за 2027 г. и трябва да покрие около две трети от прогнозирания 70-милиарден бюджетен дефицит на Украйна, като страната ще започне да изплаща дълга едва след като Русия изплати военни репарации.

Решението на София идва на фона на предупреждения от страна на германския канцлер Фридрих Мерц, който обвърза одобрението на следващия седемгодишен бюджет на ЕС с колективния ангажимент на всички държави към Украйна, докато Унгария, Словакия и Чехия все още отказват да се присъединят към механизма, припомня Таралеж.