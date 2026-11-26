"Демократична България" (ДБ) депозира своя законопроект за лични инвестиционни сметки за новородените български деца. Това съобщи Йордан Тодоров на брифинг на ДБ в парламента.

Работим от над шест месеца по тази идея, която ще даде сигурност, финансова стабилност и по-висока инвестиционна култура за българските семейства, заяви Тодоров.

От ДБ предлагаме от 1 януари 2027 г. държавата да инвестира 1000 евро за всяко новородено българско дете в негова лична инвестиционна сметка, каза Тодоров. Тези пари в рамките на 60 години растат на световните пазари, те са наследяеми и неприкосновени. За период от 60 години номиналният размер на тези 1000 евро с растежа им ще бъде около 300 хил. евро, без да се добави нито стотинка от родител или работодател, каза Тодоров. По думите му това ще струва на бюджета малко над 50 млн. евро годишно.

Искаме държавата да създаде мобилно приложение, където всеки български родител да може да вижда тези средства как растат и с един клик да може да добавя средства в тази сметка. Средства в тази сметка могат да се добавят от родители, роднини и работодатели, каза Йордан Тодоров. Той посочи, че това са средства за най-трудния период в живота на един човек – този след 60 години.

Има такъв модел в САЩ, Германия, Гърция и Израел. Тези държави правят това в отговор на предизвикателствата пред пенсионните им системи, каза още Тодоров. Според него в България ще има и допълнителен ефект - повишаване на инвестиционната култура на гражданите. Ще търсим подкрепа за законопроекта от всички политически сили, заяви още депутатът от ДБ.

Владислав Панев коментира, че има двата ключови въпроса - къде ще се инвестират тези пари и кой ще ги инвестира и управлява.

Изрично сме записали, че ще бъдат инвестирани в борсови индексни фондове (ETF) на развити капиталови пазари, каза Панев. Предвиждаме да бъде създаден Управителен съвет от представители на Министерството на финансите, Българската народна банка, Комисията за финансов надзор, които да инвестират или да изберат фонд мениджър, който да е един от най-големите пет или 10 в ЕС, за да бъде изключена всякаква вероятност тези пари да не бъдат управлявани по най-качествения начин, каза още Панев.

От ДБ допълниха, че в общия случай парите ще могат да се използват при навършване на 60-годишна възраст, но, ако се случи нещо непредвидено, има механизъм, при който парите могат да се ползват и в по-ранна възраст за лечение, при болест. Парите могат да се ползват преди 60-ата година по правилата на втория стълб, уточни Йордан Тодоров.

От ДБ посочиха, че са разработили сайт, който онагледява законодателната инициатива за лични инвестиционни сметки за новородените - сметка "Бъдеще".