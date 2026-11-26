Д-р Калин Калинов е назначен за изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.

Той има над 35 години професионален опит в системата на здравеопазването, включително на ръководни и административни длъжности.

Калинов е завършил медицина в Медицинския университет – Пловдив през 1988 г. Има специалност по акушерство и гинекология, придобита в Медицинска академия – София, както и магистърска степен по здравен мениджмънт от Факултета по обществено здраве на МУ – Пловдив.

През годините е работил в различни лечебни заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ, като е заемал и ръководни позиции.

Натрупал е значителен управленски и административен опит в сферата на здравеопазването.

От 2019 до 2024 г. д-р Калинов е директор на дирекция „Здравеопазване“ в Община Пловдив. На тази позиция е отговарял за организацията, координацията и контрола на дейността на общинските лечебни заведения.

Като изпълнителен директор на „Медицински надзор“ той ще ръководи агенцията, която осъществява контрол върху качеството и спазването на изискванията при предоставянето на медицинска помощ и дейността на лечебните заведения.