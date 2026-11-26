Жена на 69 години е настанена за лечение в болница, след като е била нахапана от питбул в Стара Загора.

Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в града.

Кучето е собственост на 42-годишен родственик на пострадалата, уточниха от вътрешното ведомство.

Инцидентът е станал в сряда следобед. От извършения оглед на местопроизшествието полицейските служители са установили, че пострадалата е нахапана от животното, което е било в двора на имот, обитаван от мъжа и жената в Стара Загора.

Таралеж припомня - в деня на изборите за президент - 25 октомври питбул влезе в избирателна секция в Казанлък. Животното проникнало в сградата на ПГ „Иван Хаджиенов“, където са разположени три секции за гласуване. Без каишка, кучето тичало по коридора и стигнало до 26-а секция, в която започнало да обикаля. Присъстващите разказват, че първоначално се изплашили.