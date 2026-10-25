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Питбул нахлу в изборна секция в Казанлък

Питбул нахлу в изборна секция в Казанлък
pixabay

Кучето било без каишка и изплашило присъстващите, а собственикът му получил акт

Питбул влезе в избирателна секция в Казанлък, съобщава NOVA. Животното проникнало в сградата на ПГ „Иван Хаджиенов“, където са разположени три секции за гласуване. Без каишка, кучето тичало по коридора и стигнало до 26-а секция, в която започнало да обикаля. Присъстващите разказват, че първоначално се изплашили.

Няколко минути по-късно в секцията пристигнал и собственикът на питбула. Той обяснил, че разхождал домашния си любимец в близкия парк, когато кучето побягнало. Заради оставянето му без надзор служители на охранителната полиция съставили акт на собственика.

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