Питбул нахлу в изборна секция в Казанлък

Питбул влезе в избирателна секция в Казанлък, съобщава NOVA. Животното проникнало в сградата на ПГ „Иван Хаджиенов“, където са разположени три секции за гласуване. Без каишка, кучето тичало по коридора и стигнало до 26-а секция, в която започнало да обикаля. Присъстващите разказват, че първоначално се изплашили.

Няколко минути по-късно в секцията пристигнал и собственикът на питбула. Той обяснил, че разхождал домашния си любимец в близкия парк, когато кучето побягнало. Заради оставянето му без надзор служители на охранителната полиция съставили акт на собственика.