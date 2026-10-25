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Борисов, след като гласува: Има страх от репресии

Борисов, след като гласува: Има страх от репресии
БТА

Хората не виждат обединител на нацията

Хората не виждат обединител на нацията, а партийни кандидати. Това заяви днес пред журналисти лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, след като употреби правото си на глас на днешните президентски избори.

Борисов коментира ниската избирателна активност на вота. 

По думите му нужно е да се успокоят хората, а също така липсва човещина.

Хората виждат изключително слаба предизборна кампания, нищо, което да предизвика емоция. Има и страх, страх от репресии, посочи лидерът на ГЕРБ.

Аз като лидер на дясна партия, а и това е една от най-големите ценности на демокрацията, съм длъжен за себе си да го направя. Затова дойдох и гласувах“, каза Борисов, след като упражни правото си на вот в Банкя.

Във връзка със случая с журналистката Соня Колтуклиева той посочи, че самият е бил охрана години наред.

"Винаги в една сложна обстановка може да се превишат правомощията", каза Борисов, като добави, че ако г-жа Доцова бе слязла от автомобила, щеше да е по-нормална ситуацията.

Нека в този ден обаче да не политизираме, нека хората спокойно да гласуват, каза в заключение лидерът на ГЕРБ. 

 

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