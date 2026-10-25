Нито един жител не е гласувал в белишкото село Лютово

Нито един жител не е гласувал до момента на президентските избори в единствената секция в село Лютово , община Белица, предаде БНТ.

Нито един от 158-те имащи право на глас хора не е упражнил правото си на вот.

Към 15.30 часа урната е била празна.

Членовете на комисията също не са гласували. Те споделят, че все още не са решили дали ще гласуват и „имат право на личен избор“.

В съседното село Кузьово ситуацията е сходна - един гласувал жител и трима членове на комисията.

Тази седмица бе арестуван заместник-председателят на ДПС и кмет на Белица Радослав Ревански.