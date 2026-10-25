Нито един жител не е гласувал в белишкото село Лютово
Членовете на комисията също не са гласували
Нито един жител не е гласувал до момента на президентските избори в единствената секция в село Лютово, община Белица, предаде БНТ.
Към 15.30 часа урната е била празна.
Нито един от 158-те имащи право на глас хора не е упражнил правото си на вот.
Членовете на комисията също не са гласували. Те споделят, че все още не са решили дали ще гласуват и „имат право на личен избор“.
В съседното село Кузьово ситуацията е сходна - един гласувал жител и трима членове на комисията.
Тази седмица бе арестуван заместник-председателят на ДПС и кмет на Белица Радослав Ревански.