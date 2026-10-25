Новини
Търси
Подкаст
Общество

Нито един жител не е гласувал в белишкото село Лютово

Нито един жител не е гласувал в белишкото село Лютово

Членовете на комисията също не са гласували

Нито един жител не е гласувал до момента на президентските избори в единствената секция в село Лютово, община Белица, предаде БНТ.

Към 15.30 часа урната е била празна.

Нито един от 158-те имащи право на глас хора не е упражнил правото си на вот.

Членовете на комисията също не са гласували. Те споделят, че все още не са решили дали ще гласуват и „имат право на личен избор“.

В съседното село Кузьово ситуацията е сходна - един гласувал жител и трима членове на комисията.

Тази седмица бе арестуван заместник-председателят на ДПС и кмет на Белица Радослав Ревански. 

Още по темата

Борисов, след като гласува: Има страх от репресии

Борисов, след като гласува: Има страх от репресии

217 сигнала за изборни нарушения, 165 от тях за купуване на гласове

217 сигнала за изборни нарушения, 165 от тях за купуване на гласове

Президентските избори днес се очертава да отчетат най-ниската избирателна активност в историята

Президентските избори днес се очертава да отчетат най-ниската избирателна активност в историята

Изключително ниска избирателна активност в Турция

Изключително ниска избирателна активност в Турция

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Анализатори с първи думи за президентксия вот

Анализатори с първи думи за президентксия вот

"Мяра": Избирателната активност към 19:00 ч. е 21.2%

"Мяра": Избирателната активност към 19:00 ч. е 21.2%

Георги Рачев: Студен фронт обхваща страната

Георги Рачев: Студен фронт обхваща страната

Почина Александър Джеров - един от авторите на Конституцията от 1991 г.

Почина Александър Джеров - един от авторите на Конституцията от 1991 г.

„Алфа Рисърч“: 20,8% е избирателната активност към 18 ч.

„Алфа Рисърч“: 20,8% е избирателната активност към 18 ч.

Водещи

Маркет ЛИНКС: Под един процент разлика между Йотова и Гюров

Маркет ЛИНКС: Под един процент разлика между Йотова и Гюров

  • Преди 2 минути
Първи резултати от изборите: Под 3% е разликата между Йотова и Гюров

Първи резултати от изборите: Под 3% е разликата между Йотова и Гюров

Майкъл Карик през сълзи след новия провал на Манчестър Юнайтед: Боли ужасно много

Майкъл Карик през сълзи след новия провал на Манчестър Юнайтед: Боли ужасно много

  • Преди 5 минути
За какво гласуваха българските политици?

За какво гласуваха българските политици?

  • Преди 9 минути
Евелина Славкова от „Тренд“: Има изненада при първото и второто място

Евелина Славкова от „Тренд“: Има изненада при първото и второто място

Слаба избирателна активност в Лондон: Членове на комисия търсят гласоподаватели по улиците

Слаба избирателна активност в Лондон: Членове на комисия търсят гласоподаватели по улиците

  • Преди 16 минути
Боряна Димитрова: Най-големият спад е в управляващата политическа сила

Боряна Димитрова: Най-големият спад е в управляващата политическа сила

Рекордна избирателна активност в Сърбия

Рекордна избирателна активност в Сърбия

  • Преди 21 минути
Лоренцо Музети победи Тейлър Фриц и прекъсна серията си от загубени финали

Лоренцо Музети победи Тейлър Фриц и прекъсна серията си от загубени финали

  • Преди 23 минути
Илия Лазаров: Следващият президент поема поста в условията на тежки международни кризи

Илия Лазаров: Следващият президент поема поста в условията на тежки международни кризи

  • Преди 26 минути
"Тук съм. С всички вас". Мария Мачадо се завърна във Венецуела

"Тук съм. С всички вас". Мария Мачадо се завърна във Венецуела

  • Преди 27 минути
Анализатори с първи думи за президентксия вот

Анализатори с първи думи за президентксия вот

  • Преди 29 минути
"Мяра": Избирателната активност към 19:00 ч. е 21.2%

"Мяра": Избирателната активност към 19:00 ч. е 21.2%

Приключи гласуването в Турция

Приключи гласуването в Турция

  • Преди 34 минути
Нетаняху: Иран може да се опита да осуети парламентарните избори в Израел

Нетаняху: Иран може да се опита да осуети парламентарните избори в Израел

  • Преди 39 минути