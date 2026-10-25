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Изключително ниска избирателна активност в Турция

Изключително ниска избирателна активност в Турция

Много ниска е избирателната активност в Истанбул, Измир, Маниса

Изключително ниска е избирателната активност в Турция на президентския вот, съобщиха за Таралеж представители на изселническите дружества в югоизточната ни съсека.

В Турция бяха разкрити общо 78 секции в 18 окръга - над три пъти повече от предишните избори (парламентарни). Изборният ден започна един час по-рано, отколкото в България.

"Много ниска е избирателната активност в егейския район Измир и в Маниса", посочи пред Таралеж председателят на изселническото дружество Балгьоч-Измир Абдурахим Нурсой.

В Измир са разкрити 14 секции, а в Маниса - 4 секции.

По думите му досега не е имало толкова ниска активност, при положение, че се занимава с подпомагане на провеждането на парламентарни и президентски избори от много време. Той посочи, че това е най-ниският интерес от страна на български граждани, живеещи в Измир (Нурсой досега е подпомагал за провеждането на около 15 избори в населения с много изселници от България егейски град Измир).

Нурсой каза, че към 15:30 турско време (14:30 бълг. вр.) в разкритите секции в Измир са гласували по 50-60 души. Според него до края на деня се очаква общо в Измир да употребят правото си на глас 1200-1300 гласоподаватели. Той посочи, че няма случаи на нередности досега. 

В столицата Анкара са разкрити две избирателни секции - в посолството на Република България и в квартал Пурсаклар. Изборният процес върви нормално, няма опашки, посочиха за Таралеж от СИК в едната секция.

В Тракийския регион избирателната активност също е ниска. 

В Бабаески, където е разкрита една избирателна секция, до 15:30 ч. турско време (14:30 ч. - бълг. време) са употребили правото си на глас общо 60 души. В Люлебургаз са гласували 100 души, съобщи за Таралеж Васвийе Сьонмез, представител на Балгьоч-Тракия.

По думите й няма нередности досега в рамките на изборния ден. 

Рекордно ниска е избирателната активност и в Истанбул, въпреки че секциите са три пъти повече – 78. Към 14 часа в 22-те секции в Истанбул са гласували 1244-ма души, а в 17-те в Бурса – 1019 души по данни на изселническите организации. 

Явилите се на изборите в секцията в "Авджълар" са малко над 50 души от сутринта, а изборния ден започна един час по-рано, отколкото в България. За сравнение на предишните избори до този час на деня бяха гласували около 500 души. 

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