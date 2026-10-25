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Спането с чорапи крие изненадващи ползи, но не е за всеки

Спането с чорапи крие изненадващи ползи, но не е за всеки
pixabay

Затоплянето на краката може да улесни заспиването и да облекчи нощните горещи вълни, но неподходящите чорапи могат да причинят дискомфорт и раздразнения

За едни заспиването без чорапи е немислимо през студените месеци, докато други предпочитат да спят с открити крака. Оказва се обаче, че изборът дали да носим чорапи през нощта не е свързан само с личните предпочитания. Поддържането на краката топли може да повлияе благоприятно както на заспиването, така и на качеството на нощната почивка.

Ето в кои случаи този навик може да бъде полезен.

По-лесно заспиване при безсъние

Студените крака понякога затрудняват заспиването. В такива случаи чифт чорапи може да помогне за по-бързото отпускане и да съкрати времето, необходимо за заспиване. Затоплянето на краката е особено полезно за хората, които често усещат студ в тях вечер, тъй като може значително да намали времето до настъпването на съня.

Облекчаване на нощните горещи вълни

Жените в перименопауза и менопауза също могат да извлекат полза от спането с чорапи. През този период горещите вълни често нарушават нощната почивка. Те се проявяват като внезапно усещане за силна топлина, което може да бъде придружено от зачервяване и обилно изпотяване и да доведе до многократни събуждания.

Макар на пръв поглед да изглежда нелогично, затоплянето на краката може да улесни отделянето на излишната телесна топлина. Така организмът може по-ефективно да регулира температурата си.

Подпомагане на грижата за сухата кожа и напуканите пети

Чорапите могат да допълнят вечерната грижа за ходилата, особено ако кожата е суха или петите са напукани. За целта нанесете овлажняващ крем преди сън и след това обуйте чорапи. Така влагата се запазва по-добре в кожата, а част от крема няма да попие в чаршафите.

В кои случаи е по-добре да спите без чорапи?

Макар този навик обикновено да не крие рискове за здравите възрастни, изборът на чорапи има значение. Прекалено тесните модели могат да притискат краката и да оставят следи по кожата. Ако ходилата ви се потят обилно, материята може да задържа влагата, което увеличава риска от раздразнения и инфекции. В подобни случаи е по-разумно да не носите чорапи през нощта.

Повишено внимание е необходимо при хора с диабет, периферна невропатия или проблеми с кръвообращението. При тях натискът и триенето от чорапите могат да създадат допълнителни затруднения. Затова е препоръчително да се използват модели, които прилягат свободно, без да стягат стъпалата, както и редовно да се следи за промени в състоянието на кожата.

За по-голям комфорт експертите съветват да се избират меки памучни чорапи без стегнати ластици в горната част, които могат да ограничат кръвообращението.

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