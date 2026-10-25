Новини
Търси
Подкаст
Общество

Машини за гласуване без прегради в Пернишко, поставиха картонени кутии

Машини за гласуване без прегради в Пернишко, поставиха картонени кутии
БТА

РИК проверява случаи, при които устройствата са били доставени без странични предпазни панели. Избирателната активност в областта към 11:00 часа е 6%

Картонени кутии са използвани вместо странични прегради на машини за гласуване в някои избирателни секции в Пернишка област. Причината е, че част от устройствата са били доставени без необходимите предпазни панели, предназначени да гарантират тайната на вота, съобщава NOVA по информация на БТА.

За проблема съобщи председателят на Районната избирателна комисия в Перник Христо Петров.

По думите му в някои секции са поставени големи картонени кутии около машините, за да се ограничи видимостта към екраните по време на гласуване.

По тези случаи се извършва проверка, след която РИК ще излезе с официално становище.

В комисията е постъпил и сигнал за предполагаемо нарушаване на тайната на вота чрез разписката от машинното гласуване.

Председателят на РИК лично е проверил случая, като е упражнил правото си на глас в съответната секция. При проверката не е установено разкриване на тайната на вота.

Междувременно са възникнали технически проблеми с машините в две или три секции. На място са пристигнали техници, които своевременно са отстранили неизправностите.

Според Христо Петров към момента на съобщението няма дефектирали машини и нито една секция в областта не е преминала от машинно към хартиено гласуване.

Изборният ден е започнал при нормална обстановка. В някои секции отделни членове на комисиите не са се явили, но работата е започнала при необходимия кворум.

Избирателната активност в Пернишка област към 11:00 часа е 6%, като правото си на глас са упражнили 6192 души от общо 102 937 избиратели.

Най-висока активност е отчетена в община Ковачевци - 19%, следвана от Земен с 12%. В Трън активността е 8,2%, в Радомир и Брезник - по 7%, а в община Перник - 5,35%.

От РИК продължават проверките по сигналите за липсващи прегради на машините за гласуване.

Още по темата

РИК спря предизборна агитация на рекламен екран в Габрово

РИК спря предизборна агитация на рекламен екран в Габрово

Изборен скандал в Пловдив: Шапка със "Z", блъскане и съборена урна

Изборен скандал в Пловдив: Шапка със "Z", блъскане и съборена урна

Бира в изборно помещение, агитация на LED екран и аварии с тока в изборния ден

Бира в изборно помещение, агитация на LED екран и аварии с тока в изборния ден

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Питбул нахлу в изборна секция в Казанлък

Питбул нахлу в изборна секция в Казанлък

Задържаха 23-годишен в Девин за заплахи за убийство към чичо му

Задържаха 23-годишен в Девин за заплахи за убийство към чичо му

Възстановено е електрозахранването на всички секции в Хасковско

Възстановено е електрозахранването на всички секции в Хасковско

217 сигнала за изборни нарушения, 165 от тях за купуване на гласове

217 сигнала за изборни нарушения, 165 от тях за купуване на гласове

QR код може да реши проблемите на България с прозрачността на вота

QR код може да реши проблемите на България с прозрачността на вота

Водещи

Фентъзи футбол издал на Тотнъм отсъствието на Жоао Педро преди дербито с Челси

Фентъзи футбол издал на Тотнъм отсъствието на Жоао Педро преди дербито с Челси

  • Преди 4 минути
Питбул нахлу в изборна секция в Казанлък

Питбул нахлу в изборна секция в Казанлък

Белица и Якоруда остават с най-ниска избирателна активност

Белица и Якоруда остават с най-ниска избирателна активност

Българите в Северна Македония гласуват в седем секции, за първи път има вот и в Кочани

Българите в Северна Македония гласуват в седем секции, за първи път има вот и в Кочани

  • Преди 10 минути
Задържаха 23-годишен в Девин за заплахи за убийство към чичо му

Задържаха 23-годишен в Девин за заплахи за убийство към чичо му

Пендъл Хил: Мистериозният хълм в Англия, където още витаят легенди за вещици и призраци

Пендъл Хил: Мистериозният хълм в Англия, където още витаят легенди за вещици и призраци

  • Преди 23 минути
Възстановено е електрозахранването на всички секции в Хасковско

Възстановено е електрозахранването на всички секции в Хасковско

Обрат за Реал Мадрид: Тибо Куртоа може да играе в Ел Класико

Обрат за Реал Мадрид: Тибо Куртоа може да играе в Ел Класико

  • Преди 25 минути
217 сигнала за изборни нарушения, 165 от тях за купуване на гласове

217 сигнала за изборни нарушения, 165 от тях за купуване на гласове

  • Преди 26 минути
QR код може да реши проблемите на България с прозрачността на вота

QR код може да реши проблемите на България с прозрачността на вота

  • Преди 27 минути
Папа Лъв XIV призова за прекратяването на насилието в Йемен

Папа Лъв XIV призова за прекратяването на насилието в Йемен

  • Преди 28 минути
"Асошиейтед Прес": България избира президент на фона на икономически трудности и войната в Украйна

"Асошиейтед Прес": България избира президент на фона на икономически трудности и войната в Украйна

  • Преди 32 минути
Украински ракети и дронове атакуваха руски промишлени зони, има загинали цивилни

Украински ракети и дронове атакуваха руски промишлени зони, има загинали цивилни

  • Преди 40 минути
Интер обърна Фиорентина с два гола в добавеното време и оглави Серия А

Интер обърна Фиорентина с два гола в добавеното време и оглави Серия А

  • Преди 41 минути
Слави Бинев е бил убит с един изстрел от едно лице, съобщиха от прокуратрурата

Слави Бинев е бил убит с един изстрел от едно лице, съобщиха от прокуратрурата