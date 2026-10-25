Машини за гласуване без прегради в Пернишко, поставиха картонени кутии

Картонени кутии са използвани вместо странични прегради на машини за гласуване в някои избирателни секции в Пернишка област. Причината е, че част от устройствата са били доставени без необходимите предпазни панели, предназначени да гарантират тайната на вота, съобщава NOVA по информация на БТА.

За проблема съобщи председателят на Районната избирателна комисия в Перник Христо Петров.

По думите му в някои секции са поставени големи картонени кутии около машините, за да се ограничи видимостта към екраните по време на гласуване.

По тези случаи се извършва проверка, след която РИК ще излезе с официално становище.

В комисията е постъпил и сигнал за предполагаемо нарушаване на тайната на вота чрез разписката от машинното гласуване.

Председателят на РИК лично е проверил случая, като е упражнил правото си на глас в съответната секция. При проверката не е установено разкриване на тайната на вота.

Междувременно са възникнали технически проблеми с машините в две или три секции. На място са пристигнали техници, които своевременно са отстранили неизправностите.

Според Христо Петров към момента на съобщението няма дефектирали машини и нито една секция в областта не е преминала от машинно към хартиено гласуване.

Изборният ден е започнал при нормална обстановка. В някои секции отделни членове на комисиите не са се явили, но работата е започнала при необходимия кворум.

Избирателната активност в Пернишка област към 11:00 часа е 6%, като правото си на глас са упражнили 6192 души от общо 102 937 избиратели.

Най-висока активност е отчетена в община Ковачевци - 19%, следвана от Земен с 12%. В Трън активността е 8,2%, в Радомир и Брезник - по 7%, а в община Перник - 5,35%.

От РИК продължават проверките по сигналите за липсващи прегради на машините за гласуване.