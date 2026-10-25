Изборен скандал в Пловдив: Шапка със "Z", блъскане и съборена урна

Напрежение и физическо спречкване белязаха изборния ден в Пловдив, след като шапка със символа "Z“, носена от член на секционна избирателна комисия, предизвика конфликт. При разразилата се суматоха е била съборена и изборната урна.

Инцидентът е станал около обяд в секция №26, разположена в СУ "Димитър Матевски“ в район "Тракия“.

По първоначална информация член на комисията излязъл в почивка, когато бил забелязан от мъж и жена. Двамата реагирали на шапката му, върху която имало буквата "Z“.

След като служителят се върнал в секцията и продължил да обслужва избиратели, мъжът и жената също влезли в помещението.

По информация от мястото те направили опит да вземат шапката му, което довело до блъскане. В хода на спречкването била съборена изборната урна.

На място е извикана полиция, а двамата участници в конфликта са отведени за изясняване на обстоятелствата и даване на обяснения.

Няма пострадали или хора с установени травми.

Пред NOVA председателят на РИК 16 - Пловдив-град Ивайло Василев потвърди, че районната комисия е била уведомена за случая.

"След като бяхме уведомени от секционната избирателна комисия за случилото се, процесът на гласуване протича нормално и няма проблем след намесата на полицията. Обслужването на гласоподаватели продължава“, заяви Василев.

Той подчерта, че членовете на секционните избирателни комисии се ползват със специална законова защита при изпълнение на служебните си задължения.

Към момента няма данни инцидентът да е повлиял на изборния процес или да е довел до прекъсване на гласуването.

Полицията продължава да изяснява точната последователност на събитията.