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По-слаб интерес към изборите сред българите в Белгия, гласуването протича спокойно

По-слаб интерес към изборите сред българите в Белгия, гласуването протича спокойно
БТА

На тези избори е осигурен двойно по-голям брой машини за гласуване

Българските граждани в Белгия могат да упражнят правото си на глас днес в 16 избирателни секции, като към обяд изборният процес протича спокойно, а активността е по-ниска спрямо парламентарния вот през април, съобщава БТА.

На тези избори е осигурен двойно по-голям брой машини за гласуване в сравнение с предходния вот. Новото изискване избирателите, които не са подали предварително заявление за гласуване, да попълват и подписват декларация пред секционната комисия, не води до образуване на опашки в Постоянното представителство на България към Европейския съюз в Брюксел. На място са създадени необходимите условия за нормалното протичане на изборния процес.

Машинно гласуване е възможно в брюкселските общини Етербек и Скарбек, както и в Антверпен и Гент. Такава възможност е осигурена и в двете избирателни секции в съседен Люксембург.

Общо 18 избирателни секции функционират в Белгия и Люксембург, което е с една по-малко спрямо предходните парламентарни избори.

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