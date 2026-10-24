Българите във Великобритания ще гласуват в 83 секции, 24 от тях са в Лондон

Българските граждани в Обединеното кралство ще могат да упражнят правото си на глас в общо 83 секции за президентските избори, пише БТВ.

Това е най-големият брой секции сред държавите извън България.

В Лондон ще бъдат разкрити 24 секции, като две ще има в кварталите „Баркинг“, „Стратфорд“ и „Палмърс Грийн“, където живеят много българи. Според Десислава Енчева, председател на СИК – Посолство 4 в Лондон, по-големият брой места за гласуване ще улесни сънародниците ни и ще съкрати времето за пътуване до урните.

По данни от публикацията между 150 000 и 200 000 българи живеят във Великобритания. На предишните парламентарни избори там са гласували близо 30 000 души.

Въпреки увеличения брой секции, онлайн заявленията за гласуване са около 5000 – два пъти по-малко спрямо парламентарния вот през април.

Секционните комисии очакват висока избирателна активност, но част от българите се притесняват, че лошото време може да попречи на гласуването. Великобритания е засегната от втори пореден циклон, като за събота в Лондон се прогнозира по-спокойна обстановка.