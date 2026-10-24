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МВР е получило 143 сигнала за купуване на гласове от началото на предизборната кампания

МВР е получило 143 сигнала за купуване на гласове от началото на предизборната кампания
БТА

В страната са проведени общо 180 специализирани полицейски операции

Общо 168 сигнала за нарушения на изборното законодателство и политическите права на гражданите са постъпили в Министерството на вътрешните работи (МВР) от началото на предизборната кампания за президент и вицепрезидент, съобщава БТВ.

Най-много от сигналите – 143, са свързани с предполагаемо купуване на гласове. Шест са за неправомерна агитация, един е за корпоративен вот, а останалите 18 се отнасят до други нарушения на изборния процес.

До момента са образувани шест наказателни производства, а органите на реда са съставили 1226 предупредителни протокола.

В страната са проведени общо 180 специализирани полицейски операции, насочени към превенция и противодействие на престъпленията срещу политическите права на гражданите.

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