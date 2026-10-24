МВР установи 14 шофьори с алкохол и четирима с наркотици за ден

Общо 16 165 моторни превозни средства са проверени през изминалия ден в рамките на специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата. Контрол е извършен на 18 743 водачи и пътници, съобщиха от Министерството на вътрешните работи (МВР).

В рамките на акцията са съставени 4327 фиша и 444 акта за установени административни нарушения.

Основен акцент в проверките е недопускането на шофиране след употреба на алкохол и наркотични вещества, както и управлението на автомобили от неправоспособни водачи.

През изминалия ден са установени 14 шофьори, седнали зад волана след употреба на алкохол. Шестима от тях са отчели концентрация от 0,5 до 1,2 промила, а други осем – над 1,2 промила. Трима водачи са отказали да бъдат тествани.

При проверките са засечени и четирима шофьори, управлявали под въздействието на наркотични вещества или техни аналози. Други двама са отказали тест за употреба на такива вещества.