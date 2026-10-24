Катастрофа между две коли затруднява движението по бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов“ в София
Към момента няма информация за причините за сблъсъка и дали има пострадали
Катастрофа между два автомобила затруднява движението по бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов“ в София, предаде репортер на ТАРАЛЕЖ.
На мястото на инцидента има два полицейски автомобила. Движението в района е затруднено, затова шофьорите трябва да преминават с повишено внимание.
Към момента няма информация за причините за сблъсъка и дали има пострадали.
Припомняме, че общо 23 пътнотранспортни произшествия са станали в страната през изминалото денонощие. При тях са ранени 26 души, а загинали няма. Това съобщават от Министерството на вътрешните работи (МВР) на сайта си.
В София са регистрирани едно тежко и 36 леки пътни произшествия. При тях е пострадал един човек.
От началото на октомври в страната са станали 491 тежки катастрофи, при които са загинали 39 души, а 601 са били ранени.
От началото на годината тежките пътни инциденти са 5653. При тях живота си са загубили 404 души, а пострадалите са 7003.