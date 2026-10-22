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Тежка катастрофа на пътя Варна - Дуранкулак отне живота на двама мъже

Тежка катастрофа на пътя Варна - Дуранкулак отне живота на двама мъже
БТА

46-годишният водач на товарача е загинал на място, а 65-годишният шофьор на камиона е починал по пътя към болницата

Двама мъже загинаха при тежка катастрофа на главния път I-9 Варна - Дуранкулак, в района на разклона за каварненското село Селце. Инцидентът е станал около 20:05 часа в сряда, 21 октомври, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Добрич.

По първоначална информация 65-годишен шофьор на товарен автомобил "Ивеко“ е загубил контрол над превозното средство и се е ударил в задната част на движещ се пред него челен товарач с прикачено ремарке.

Ударът е бил толкова силен, че са били откъснати шасито на ремаркето и кабината на челния товарач.

На място е загинал 46-годишният водач на товарача. Шофьорът на товарния автомобил е бил транспортиран към Многопрофилната болница за активно лечение в Добрич, но е починал по пътя.

По случая е образувано досъдебно производство, което трябва да изясни обстоятелствата около катастрофата.

Междувременно полицията съобщи и за друг пътен инцидент в областта. В сряда сутринта на пътя Добрич - Силистра, близо до разклона за село Смолница, трима души са пострадали при сблъсък между два леки автомобила "Фолксваген“.

Според първоначалните данни 57-годишен водач не е спрял на знак "Стоп“, отнел е предимството и е предизвикал катастрофа с автомобил, управляван от 18-годишен младеж.

При произшествието са пострадали двамата шофьори и един от пътниците. Те са прегледани в болницата в Добрич и са освободени за домашно лечение.

И по този случай е образувано досъдебно производство.

От полицията съобщават и за трети тежък инцидент в региона, при който 59-годишен мъж е загинал при пътнотранспортно произшествие на улица "Отец Паисий“ в Добрич в събота вечер. В предоставената информация не се уточняват обстоятелствата около този случай.

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